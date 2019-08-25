Пятилетнюю Зарину Авгонову, пропавшую в лесах юга Нижегородской области, искали почти тысяча человек со всей России. Примерно половина из них приехали не по долгу службы, а по велению сердца. Как становятся волонтерами-поисковиками, выясняли корреспонденты "РГ", поговорив с добровольными спасателями.

Зарина приехала с бабушкой и дедушкой из Душанбе к родственникам в нижегородскую Степановку. Мама осталась в другом городе - у нее совсем скоро должен родиться малыш. Девочка пропала 18 августа после обеда. Трое суток добровольцы и спасатели буквально прочесывали лесные дебри, где дикие звери - не редкость. Шли цепью, чтобы не пропустить ни метра, ни одной детали. На четвертые сутки нашли. Живую и невредимую, только очень напуганную и голодную. Рядом - стопкой сложенная грязная одежда. Воспитанная Зарина несла ее все время с собой, боялась, что заругает мама, если потеряет.

Искал девочку и Сергей Шухрин, руководитель нижегородского поисково-спасательного отряда (ПСО) "Волонтер". Не он ее нашел, но именно от сплоченности волонтеров и массовости поисков зависел результат. Шухрин "в деле" уже больше восьми лет - начал собирать отряд еще в 2011 году. Его, директора большой компании, жесткий бизнес всегда учил "зрить в корень". Сразу увидел и проблемы, мешавшие при поиске пропавших. "Прежде всего они были связаны с недоработками на межведомственном уровне: местные власти, люди, структуры МЧС и МВД, как правило, работали каждый сам по себе, - рассказывает он. - Несколько лет назад мы заключили соглашения о взаимодействии и обмене информацией с региональными управлениями МВД, МЧС и следственного комитета. Поиски теперь более скоординированы. А в таких случаях, как в Степановке, создается единый межведомственный штаб, куда стекается информация от всех поисковиков".

Что же движет сотнями людей, которые, взявшись за руки, выходят вместо митингов протеста на поиски пропавших людей?

"У каждого свои мотивы, - говорит Шухрин.

- Я хотел сделать поиски эффективнее, - рассказывает он. - Многими руководит желание сделать что-то доброе для окружающих. Есть люди, которые приходят в поисковое движение, чтобы чему-то научиться. А кто-то идет в волонтеры, чтобы найти себе пару. Только в нашем отряде мы сыграли несколько свадеб. У нас есть даже безработные - пока они в поиске, еда и ночлег им обеспечены.

Есть люди, которые приходят в поисковое движение, чтобы чему-то научиться. А кто-то - чтобы найти себе пару. В отряде с 2011 года сыграли несколько свадеб

Деньги на переезд волонтеров к местам поиска, питание, технику "Волонтер" собирает через интернет. ПСО как организация выиграл несколько грантов. Они помогают, но полноценную поисковую деятельность на эти деньги развить нельзя.

Для того чтобы найти Зарину, добровольцы и спасатели прочесывали лесные дебри на протяжении трех суток. Фото: Предоставлено поисково-спасательным отрядом "Рысь"

- Поэтому мы всякий раз бросаем клич: "Друзья, скиньтесь нам на бензин!" - объясняет Шухрин. - Люди отзываются, и очень активно - знают, что мы не потратим зря ни копейки. Вот сейчас только за первые дни поисков нам перечислили более 200 тысяч рублей. Этих денег хватило и на проезд, и на развертывание лагеря поисковиков.

Одной из первых к потеряшке Зарине подоспела Татьяна Солдатова. В обычной неволонтерской жизни - она обычный индивидуальный предприниматель. Считает нормальным тратить часть прибыли от своего бизнеса на благое дело.

Но не только спецслужбы и бизнесмены искали пропавшую девочку. Волонтерам активно помогали и местные жители. В группе, обнаружившей следы Зарины, была и Марина Аниськина, главбух Сарминской сельской администрации (в ее подчинении находится Степановка. - Прим. ред.). Кормила волонтеров - помогала готовить еду, а в среду, 21 августа, сама выходила на поиски. Марина с корреспондентами "Российской газеты" поговорить не смогла, но ее муж Сергей Тюнин охотно объяснил, почему жена всем этим занималась: "Как мы могли остаться в стороне, когда у самих трое детей?"

Справка "РГ"

Зарину нашли в полутора километрах от поселка Кочгар, в 600 метрах от грунтовой дороги. Девочка сидела на старом целлофановом пакете, который нашла в лесу. Она попросила у спасателей воды и тортик. Зарина стояла на своих ногах, выглядела нормально, хотя и была сильно обезвожена.

Вертолетом санитарной авиации ее доставили в детскую областную клиническую больницу, где положили в отделение интенсивной терапии. По словам главврача Олега Кадникова, Зарина чувствует себя неплохо.

Прямая речь

Малика Авгонова, мама Зарины:

- Я всю жизнь буду благодарна тем людям, кто помог найти Зарину. Я Богу молилась каждую секунду за дочурку. Мне тогда позвонили из полиции и рассказали, что случилось. Я хотя и беременная (на девятом месяце. - Прим. ред.), сразу поехала в Степановку. Несколько раз я убегала в лес, чтобы искать, но меня возвращали спасатели, сказали, что мне лучше остаться, профессионалы ее найдут. Когда я услышала крики "Нашли! Жива!", у меня ноги подкосились, я выбежала, не понимая, на каком я свете. Слава богу, она оказалась живой и здоровой, все помнит, говорит нормально. Сказала, что не ела три дня и сильно скучает, попросила сладкого. Говорят, там нашли следы то ли медведя, то ли лосей. Хорошо, что не пересеклась с дикими животными. А еще это просто милость Божья, что поиски не продлились дольше и она не попала в четверговый сильнейший ливень. Ее папа, Ахмонали, чуть не умер от переживаний: так волновался, что тут же примчался из Москвы, тоже искал. Ревем второй день.