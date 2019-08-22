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22.08.2019 08:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

"Попросила торт": Как волонтеры нашли в лесу пропавшую девочку

Текст: Алексей Иванов (Нижний Новгород)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Волонтеры, обнаружившие в лесу в Нижегородской области потерявшуюся пятилетнюю девочку, рассказали о моменте встречи с ней. Произошло это поздно вечером в среду, когда на улице было уже темно, однако поиски ребенка велись непрерывно, что и принесло результат.

Фото: Сергей Мельников
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Видео-комментарии волонтеров размещены в группе поисково-спасательного отряда "Рысь". Как рассказали молодые люди, девочка откликнулась на зов искавших ее людей.

- Она закричала нам "Я тут, я тут!". Как только поняли, откуда доносится голос, сразу побежали туда, - сообщили добровольцы. Ребенок сидел среди сухих веток примерно в двух километрах от оперативного штаба поисковиков. - Сказала, что хочет торт, а когда подходили к деревне - показала на дом со словами, что хочет там жить.

Девочку тут же показали врачам скорой помощи, дежурившим на месте, а затем отправили в ЦРБ Вознесенского района. Она сильно истощена, получила переохлаждение, сегодня ее должны доставить в детскую областную больницу. Не исключено, что для этого будет использована санитарная авиация.

Как уже сообщала "РГ", ребенок пропал днем в минувшее воскресенье в деревне Степановке Вознесенского района Нижегородской области. Туда девочка приехала вместе с родными в гости. В какой-то момент почти все взрослые отлучились, с малышкой остался один мужчина, который за домашними хлопотами не уследил за ней.

В поисковой операции участвовали свыше 800 человек, использовались вертолеты и беспилотники с тепловизорами.

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