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22.08.2019 00:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Нижегородской области нашли пропавшую пятилетнюю девочку

Текст: Алексей Иванов (Нижний Новгород)

В Нижегородской области нашли потерявшуюся 18 августа пятилетнюю Зарину Авгонову - девочку обнаружили в лесу вечером в среду, она сильно истощена и уже доставлена в больницу.

В Нижегородской области возбуждено дело о пропаже девочки

Как сообщается на сайте СУ СКР по региону, ребенок отозвался на голос поисковиков, которые больше трех суток прочесывали леса в Вознесенском районе. Девочка сидела на куче веток, и после стольких дней скитаний все же смогла откликнуться. На коротком видео, размещенном на странице поисково-спасательной группы "Рысь" в соцсети видно, как ребенка выносят из леса, люди вокруг начинают аплодировать, однако более опытные товарищи овации тут же прерывают - лишний шум мог еще больше напугать девочку.

Как уже писала "РГ", Зарина пропала днем в минувшее воскресенье в деревне Степановке, там она оказалась вместе с родными, которые приехали погостить к родственникам. В тот момент почти все взрослые ушли в лес за грибами, оставшийся с ребенком мужчина занимался хозяйственными делами и вскоре обнаружил пропажу девочки.

В ее поисках участвовали свыше 800 человек: сотрудники правоохранительных органов, МЧС, местные жители и многочисленные волонтеры, в том числе из других регионов страны. Использовались вертолеты и квадрокоптеры, в среду на место выехали опытные следователи-криминалисты центрального аппарата СК РФ. Также сообщалось, что в зоне поисков был обнаружен медведь. К счастью, девочка с ним не повстречалась.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область
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