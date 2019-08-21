В зоне поисков пропавшей в Нижегородской области девочки нашли медведя

В Нижегородской области во время поисков пропавшей несколько дней назад пятилетней девочки спасатели и волонтеры обнаружили медведя.

Информации о том, мог ли опасный зверь наткнуться на ребенка, не поступало. Как сообщила "РГ" участница поисково-спасательного отряда (ПСО) "Волонтер" Арина Бурмистрова, из-за медведя поиски девочки на некоторое время пришлось приостановить, однако затем на место вызвали специально обученных людей, которые отпугнули зверя. Сейчас операция продолжается.

Напомним, пропавшая девочка вместе с родственниками приехала на отдых в деревню Степановка в Вознесенском районе. Она исчезла днем 18 августа, когда большинство взрослых ушли за грибами, а оставшийся с ребенком один из родственников на какое-то время отвлекся, а затем обнаружил пропажу ребенка.

Сейчас в поисковой операции участвуют уже более 800 человек - это сотрудники правоохранительных органов, спасатели МЧС, многочисленные волонтеры, в том числе прибывшие из других регионов. Водолазами обследуются водоемы, лес обследуется с воздуха с помощью вертолетов и беспилотников с тепловизорами.