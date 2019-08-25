В Ульяновске уволен росгвардеец, отказавший в помощи из-за обеда

Сотрудник ульяновского управления Росгвардии, отказавшийся отреагировать на просьбу о помощи из-за обеда, уволен. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях в пятницу, запечатлены два человека в форме Росгвардии. Как заявила записавшая ролик женщина, они проигнорировали ее сообщение о нападении на таксиста, потому что "у них обед".

- Один из сотрудников, попавших на видео, уволен. Его коллега и непосредственный руководитель привлечены к дисциплинарной ответственности, - рассказали в ульяновском управлении Росгвардии.