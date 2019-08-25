Из Мурманска в Певек отправили плавучий атомный энергоблок

В ночь на воскресенье, 25 августа, первый в своем роде плавучий атомный энергоблок "Академик Ломоносов" благополучно вывели из Кольского залива, чтобы дальше взять курс строго на восток. В порту Певек на Чукотке ему суждено стать основой - энергетическим сердцем - первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции.

А провожали его из Мурманска в минувшую пятницу, 23 августа. Сначала была торжественная церемония на берегу: приветственные речи и напутствия официальных лиц, выступление фольклорного ансамбля, специально приглашенного с Чукотки, подъем на судне Государственного флага и гимн России.

Вслед за тем, под прицелом не одной сотни фото- и видеокамер, три портовых буксира бережно отвели 140-метровое судно от причальной стенки "Атомфлота" на главный форватер Кольского залива, где уже стоял в готовности "Диксон" - дизельный ледокол Архангельского филиала "Росморпорта".

Именно "Диксону", давно работающему в этих краях, доверено провести ПЭБ по трассе Севморпути из Мурманска в Певек. Расстояние - более 2600 миль, расчетное время на переход - от 28 до 40 суток, в зависимости от ледовой обстановки и других возможных обстоятельств.

В дальнюю дорогу плавучий атомный энергоблок "Академик Ломоносов" собирали тщательно, стараясь предусмотреть все возможные ситуации, в том числе неожиданные. Ведь теперь, в отличие от перевода ПЭБ из Санк-Петербурга в Мурманск, когда на буксируемом судне не было ядерного топлива, на борту "Академика Ломоносова" два уже введенных к действие реактора КЛТ-40 со штатной загрузкой активных зон.

Реакторы в составе АППУ - атомной паропроизводящей установки - прошли полный цикл испытаний, приняты инспекцией Ростехнадзора, а перед транспортировкой по штатной схеме остановлены и расхоложены.

За судьбой этого проекта, который затевался как пилотный, показательный, "Российская газета" следит с момента закладки ПЭБ на Севмаше в апреле 2007 года. В начале июля сообщали о том, что энергоблок, прошедший все необходимые испытания, передан от строителей (Балтийский завод, входит в ОСК) заказчику в лице концерна "Росэнергоатом".

И уже тогда руководитель проекта по строительству ПЭБ со стороны "Балтийского завода" Алексей Владимиров дал понять, что корабелы-питерцы и привлеченные заводом специалисты помогут в подготовке "Академика Ломоносова" к переводу из Мурманска в Певек.

"А с приходом судна на место постоянного базирования наш завод окажет шефмонтажные услуги по раскреплению устройств связи с берегом, подсоединению систем передачи электрической и тепловой энергии, - рассказал Владимиров. - После завершения всех монтажных работ мы продолжим исполнять гарантийные обязательства до середины 2021 года".

В Департаменте коммуникаций "Росэнергоатома" подверждают, что ввод плавучего энергоблока в эксплуатацию в составе одноименной ПАТЭС планируется осуществить до конца 2019 года. К этому времени в Певеке должны завершить сооружение предусмотренных проектом береговых и гидротехнических сооружений, а также инфраструктуры, которая обеспечит передачу электроэнергии и тепла в местные сети.

Досье "РГ"

Первый в своем роде плавучий энергоблок имеет две реакторные установки КЛТ-40С. Они способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии в номинальном рабочем режиме, что достаточно для обеспечения энергопотребления города с населением около 100 тысяч человек. Если все пойдет, как задумано, ПАТЭС "Академик Ломоносов" должна заместить выводимые из эксплуатации Чаунскую ТЭЦ и Билибинскую АЭС. А в перспективе может стать одним из ключевых элементов инфраструктуры в рамках программы развития Северного морского пути.