Экипаж аварийно севшего в Подмосковье А321 прилетел на отдых в Крым

Экипаж самолета Airbus 321 авиакомпании "Уральские авиалинии", который совершил аварийную посадку на кукурузное поле в Подмосковье, проводит отпуск в Крыму. Об этом ТАСС рассказала бортпроводник Надежда Вершинина по прибытию на полуостров.

Семерых членов экипажа пригласил на отдых на мыс Тарханкут в Черноморском районе. Как отметила Надежда, члены команды отдыхают порознь, чтобы отвлечься от всего происходящего.

- Это больше реабилитация. Хочется побыть в тишине, в умиротворении. Место достаточно тихое и подходит для тихого отдыха без людей, - рассказывает Вершинина.

Напомним, самолет A321 выполнял рейс из подмосковного аэропорта Жуковский в Симферополь. Airbus стал терять высоту, пилот Дамир Юсупов принял решение посадить самолет на кукурузное поле и тем самым спас 226 пассажиров и семь членов экипажа.