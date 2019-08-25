Коллектив из США на фестивале Koktebel Jazz Party назвал Крым раем

На участника американского коллектива Birchwood, выступающего на фестивале Koktebel Jazz Party, Дональда Райта Крым произвел неизгладимое впечатление. Музыкант сравнил полуостров с раем и сказал, что готов приезжать сюда снова и снова, передают РИА Новости.

- Очень приятно быть здесь, для меня здесь просто рай. Я нахожусь в... прекрасном расположении духа, очень расслабленном. Чувствую себя прекрасно и готов приезжать сюда снова и снова, и снова, - сказал Дональд Райт.

В свою очередь гитарист и лидер группы Селвин Берчвуд поделился с журналистами своими впечатлениями от встречи рассвета на холме Юнга.

- Мы смотрели на море, на этот прекрасный пейзаж. И я тогда сказал, что если бы не музыка, то вряд ли мы бы здесь когда-нибудь оказались, поэтому как классно, что мы музыканты и нас приглашают в разные места, в частности сюда, на Koktebel Jazz Party, - отметил Селвин Берчвуд.

17-й джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party проходит в Крыму. Он собрал музыкантов из США, Японии, Сингапура, Франции, Германии и других стран.