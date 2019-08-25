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25.08.2019 14:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Названы возможные причины крушения вертолета Ми-2 на Кубани

Текст: Анна Юркова

В Каневском районе Кубани накануне вечером разбился вертолет Ми-2. По предварительной информации, борт шел на небольшой высоте, при внезапном порыве ветра его отбросило в сторону лесополосы. Летчик не справился с управлением, и правое колесо зацепилось за деревья. Об этом сообщил ТАСС глава Каневского района Александр Герасименко.

Фото: Дмитрий Голубович/ТАСС
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- Скорее всего, пилот не выдержал высоту, зацепился о землю. Разрешение на вылет было, как положено, - цитирует слова главы района информагентство.

Однако в следственных органах эту версию не подтверждают.

- Сейчас устанавливаются возможные причины крушения - человеческий фактор, погодные условия либо техническая неисправность. Также неизвестно, вносились ли в конструкцию машины изменения,  при этом вертолет был технически изношенным, - сообщил "РГ" источник в правоохранительных органах.

Как ранее сообщалось, крушение вертолета произошло около 18 часов в районе станицы Челбасской во время сельскохозяйственных работ. При падении вертолет загорелся. Управлявший воздушным судном пилот 1956 года рождения не смог выбраться из кабины и погиб.  Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Краснодарского следственного управления на транспорте СК РФ.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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