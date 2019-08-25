Под Ростовом заключенный сбежал из исправительной колонии

В Ростовской области правоохранительные органы приступили к розыску заключенного исправительной колонии, который сбежал из мест заключения.

Как сообщает региональное управление СК России, возбуждено уголовное део в отношении лиц учреждения по статье "Халатность".

Отметим, что в нынешнем году в Ростовской области - это уже второй случай, когда заключенный сбегает из под ареста. В начале августа возбуждено уголовное дело в отношении начальника изолятора в городе Миллерово. В результате его халатности 25-летний подозреваемый в жестоком убийстве перепилил решетку камеры и сбежал. Сейчас его ищет полиция.