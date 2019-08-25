Прокуратура проверит ситуацию с отказом в помощи пациентке с отеком легких

Прокуратура Тюменской области проводит проверку по факту сообщения об отказе сотрудников тюменской больницы оказать помощь девушке с отеком легких. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Напомним, инцидент произошел утром 25 августа в "Больницы водников" в Тюмени. Как ранее сообщала "РГ", местная жительница пожаловалась на обострение аллергической реакции. Ей вызвали "скорую" на дом, медики провели неотложные мероприятия и посоветовали знакомому девушки отвезти ее в больницу. Парень повез ее в "Больницу водников", однако там отказались принять девушку. В Сети появилась видеозапись, на которой видно, что сотрудники медучреждения аргументируют свое решение тем, что их рабочая смена заканчивается через пять минут, а помощь пациентке может занять пару часов.

В региональном департаменте здравоохранения подобную ситуацию назвали беспрецедентной и недопустимой. В ведомстве подчеркнули, что данная ситуация будет тщательно изучена, а виновные будут наказаны. Отмечается, что после отказа девушка была госпитализирована в Областную клиническую больницу №1, где ей оказали всю необходимую помощь. Ее состояние удовлетворительное, она переведена на амбулаторное лечение.

По данному факту ранее начал доследственную проверку региональный СК РФ. Следователи выехали в больницу и изымают необходимую документацию.

Как отметили в региональной прокуратуре, сотрудники ведомства также дадут свою оценку произошедшему. Если в ходе проверки будут найдены достаточные основания, сотрудники ведомства примут меры прокурорского реагирования.