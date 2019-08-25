В Тюмени проверят отказ медиков в помощи пациентке с отеком легких

Следственное управление СК РФ по Тюменской области начало проверку происшествия, случившегося в "Больнице водников", так жители областного центра называют больницу ФГБУ "Западно-Сибирский медицинский центр Федерального медико-биологического агентства".

Как сообщает портал 72.ру, приводя рассказ свидетеля происшествия, у его знакомой началась бурная аллергическая реакция. Оказав неотложную помощь, врачи "скорой" порекомендовали отвезти ее в больницу. Молодой человек повез девушку в "Больницу водников", однако там ее не приняли, сославшись на то, что до окончания их дежурства остается пять минут, а чтобы помочь пациенте требуется два часа на капельницу. Девушку пришлось везти в другое медучреждение. Случившееся подтверждает видео, размещенное в Сети.

- Случай беспрецедентный, недопустимый. Больница водников находится в федеральном подчинении, однако в рамках ОМС оказывает медицинскую помощь жителям Тюмени и Тюменского района, - приводит ТАСС сообщение департамента здравоохранения региона.

По данным ведомства, ранее таких грубых нарушений в данном учреждении зафиксировано не было. В региональном минздраве подчеркнули, что этот случай будет детально рассмотрен, а провинившихся медработников привлекут к строгим мерам взыскания.

По данному факту проверку проводят и сотрудники областного СКР. Сейчас следователи работают на месте происшествия, ведется изъятие необходимой документации в больнице.

Как отметили в пресс-службе минздрава, девушка была оперативно доставлена в Областную клиническую больницу №1. Ей там оказали всю необходимую помощь. Сейчас ее состояние оценивается как удовлетворительное, пациентка переведена на амбулаторное лечение.