Российские парламентарии не нашли серьезных нарушений на выборах в Абхазии

Члены делегации Совета Федерации, наблюдающие за выборами президента Абхазии, не зафиксировали нарушений, которые могут повлиять на ход голосования.

Об этом сообщил журналистам замглавы комитета СФ по международным делам Фарит Мухаметшин. "Нарушений, которые могли бы повлиять на ход выборов, не обнаружили", - приводит его слова РИА Новости.

Наблюдать за выборами в Абхазию направились и представители Госдумы, они также довольны ходом голосования. "Депутаты Госдумы разъехались по всем участкам от востока до запада Абхазии, - цитирует "Интерфакс" первого заместителя председателя комитета ГД по делам СНГ Константина Затулина. - Процесс голосования идет нормально, пока серьезных нарушений никто не отметил, люди доброжелательны на участках, я это почувствовал, когда посещал участки".

Голосование проходит на 152 избирательных участках, за ним следят порядка ста международных наблюдателей.

Напомним, в воскресенье в Абхазии проходят выборы главы республики. Явка на 18:00 местного времени составила 48,48%.

На пост главы республики претендуют девять человек, в том числе действующий президент Рауль Хаджимба, председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния и экс-глава СГБ Астамур Тарба.

Согласно местному законодательству, выборы президента Абхазии считаются состоявшимися при явке не менее 50% избирателей. Победившим считается кандидат, набравший более половины голосов избирателей. Если никто не преодолеет рубеж в 50% плюс один голос, через две недели состоится второй тур.