Саммит в "нормандском формате" может пройти в Париже в ближайшее время

Германия и Франция очень хотят провести саммит с российским и украинским президентами, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в Биаррице, где 24-25 августа проходит встреча G7 на высшем уровне.

"Мы, Франция и Германия, хотим очень скоро, после подготовительной встречи советников и министров иностранных дел провести саммит с российским и украинским президентами. Мы давно говорили о том, что, поскольку предыдущая встреча проходила в Берлине, то эта пройдет в Париже", - заявила Меркель.

Так же он отметила, что на проходящем сейчас саммите G7 обсуждалась тема России и Украины.

"Я от имени Германии ясно дала понять, что мы нуждаемся в прогрессе в реализации минского процесса, чтобы вновь начать разговор о привлечении России к формату G7. Это мнение было поддержано другими", рассказала канцлер.

Ранее возможность встречи в нормандском формате обсуждали президент России Владимир Путин и его французский коллега Эмманюэль Макрон.