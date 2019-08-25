Самый необычный кроссовер России: выбираем Nissan Juke за 500 000 рублей

Как угодно можно относиться к Nissan Juke, но стоит признать, что неравнодушных к этой машине нет - половина автовладельцев ее терпеть не может, вторая половина - "Джук" обожает. Японцам удалось создать один из самых нетривиальных кроссоверов в современном автопроме, а доступная цена сделала его популярным. Сейчас к выпуску готовится второе поколение машины, а это хороший повод приглядеться к первому, благо цены на него упали ниже полумиллиона рублей.

Nissan Juke появился в 2011 году и по легенде, придуманной отделом маркетинга марки, делался под молодых британских холостяков (Juke собирается только в Британии и Японии), имеющих вкус и желающих быть оригинальными, но не имеющими большого количества денег. Не знаем, как там в Англии, а в России кроссовер предсказуемо стал любимцем прекрасной половины человечества, хотя иногда за его рулем можно встретить даже седовласых дедушек.

Как ни странно, маленькая и недорогая машинка изобилует интересными конструкторскими особенностями. Например, одним из ближайших технических "родственников" модели является электромобиль Nissan Leaf. В топ-версиях Juke оснащался 190-сильным турбомотором и даже имел заряженную спортверсию Nismo RS, а также гоночную Juke-R.

Кстати, все "Джуки", оснащенные климат-контролем, имеют интересную систему D-Mode. Нажатием кнопки она превращает блок "климата" в блок управления поведением кроссовера с отображением даже гоночных параметров, таких как вектор тяги и степень перегрузки. Баловство, но настроение эта штука задает, учитывая, что Juke - реально один самых драйверских автомобилей Nissan. Даже с базовым двигателем кроссовер неплохо настроен по подвеске и управлению.

У Nissan Juke довольно уникальная система полного привода TVS, где вместо одной межосевой муфты используется две межколесных, расположенных в редукторе заднего моста - каждая из них отдельно управляет степенью блокировки своего колеса. Жаль только, что полный привод устанавливался исключительно на самые дорогие версии, так что на вторичном рынке таких машин очень немного.

В общем, Juke - это не просто маленький и странно выглядящий кроссовер, а один из тех случаев, когда создатели делали машину с душой, не сильно ограничивая свою фантазию.

А как это все работает, спустя восемь лет и пару сотен тысяч километров? Разбираемся.

Двигатели

Фото: Пресс-служба Nissan.

На Nissan Juke по европейской традиции устанавливалась целая линейка моторов, в число которых входил даже дизель, известный нам по кроссоверу Duster. Однако до России добралось только два бензиновых агрегата - атмосферный серии HR16 (117 л.с.) и турбированный MR16 (190 л.с.). Несмотря на то, что оба имеют объем 1.6, это два разных двигателя. Первый достался "Джуку" от "Кашкая", а вот второй был разработан заново и в Европе частично заменил старый 2.0-литровый агрегат.

Сразу можно сказать, что основной мотор HR16DE проверен временем и российской эксплуатацией. Двигатель с цепным приводом ГРМ оказался надежен и получил широкое распространение не только на автомобилях Nissan, но и на Renault, где имеет обозначение H4M. В отличие от старшего Qashqai, более легкому Juke мощности этого мотора хватает даже в паре с вариатором, так что динамика аппарата достойная.

К особенностям мотора можно отнести отсутствие гидрокомпенсаторов, так что раз в 80-100 тыс. км необходимо регулировать клапана. А также мудреную схему замены свечей, которая требует снятие впускного трубопровода. В остальном двигатель любит повышенные обороты и максимально частую смену масла, а также очень не любит морозов, из-за чего нужно хорошо утеплять моторный отсек.

Все остальные проблемы как правило связаны с навесным оборудованием. Например, у "Джука" слабый ремень генератора, который быстро изнашивается и начинает рано свистеть. Слабоваты подушки двигателя, из-за которых появляются вибрации. Кроме того, на Nissan Juke было проблемное реле блока зажигания - кроссовер начинал плохо заводиться.

Что касается турбодвигателя MR16DDT, то он оказался достаточно капризным и закономерно не получил большого распространения даже в модельном ряду самого Nissan.

На турбомоторе "Джука" боязнь морозов стала максимально острой: при сильных холодах в двигателе замерзает магистраль отвода картерных газов, в результате чего давлением выдавливает щуп и все подкапотное пространство закидывает маслом, которое может воспламениться. Еще один момент - зимой может замерзнуть дроссель, причем на ходу, из-за чего машина перестает реагировать на педаль газа.

Темпераментные водители на мощной машине резкими стартами со светофора довольно быстро растягивают цепь ГРМ, которую приходится менять порой раньше 100 тыс. км. Глючат датчики давления наддува и расхода воздуха, достаточно быстро выходят из строя катушки зажигания.

Трансмиссии

Фото: Пресс-служба Nissan.

Для каждого мотора у Nissan Juke в России было по две коробки передач. Базовый мотор получил 5-ступенчатую механику, турбодвигатель - 6-ступенчатую. На тот и на другой в качестве альтернативы предлагался бесступенчатый вариатор Jatco разных версий. Причем, что интересно, атмосферный двигатель ради лучших показателей получил более новое поколение вариатора JF015E, а мощному турбомотору оставили вариатор предыдущей версии JF011E, зато с ручным режимом.

Как оказалось, старый друг лучше новых двух. Более новый вариатор даже при менее мощном моторе доставлял владельцам куда больше беспокойств: чаще всего проблемы возникали с клапаном масляного насоса, подшипниками первичного вала и быстро изнашивающимся ремнем. После многочисленных жалоб в 2014 году Nissan изменил программу управления и неисправностей стало меньше. Само собой, в вариаторе крайне желательно регулярно менять масло - не реже 50-60 тыс. км.

Механика на базовом "Джуке" надежна, но из-за отсутствия шестой передачи на высоких скоростях такой кроссовер очень шумен.

Что касается хитрой системы полного привода на мощных турбо-версиях, то статистики отказов по ним немного из-за редкости версий, а также нечастого появления Nissan Juke на бездорожье. Главная опасность - физическое повреждение системы, поскольку ее элементы под днищем висят низко.

Подвеска, рулевое управление и тормоза

Фото: Пресс-служба Nissan.

На Nissan Juke применялось два типа трансмиссии: переднеприводные версии имели полузависимую схему с задней балкой, полноприводные - полностью независимую систему. И та, и другая как правило не доставляют особых проблем до рубежа в 100 тыс.км.

Куда раньше изнашиваются всевозможные сальники, сайлентблоки и втулки, а также опорные подшипники стоек, которые зимой еще и начинают скрипеть, что не всегда означает их неисправность.

При износе слабому штатному аккумулятору зимой может перестать хватать сил на работу электроусилителя руля. Немало жалоб на отказы главного тормозного цилиндра: учитывая важность этой детали, не пожалейте денег на преждевременную замену.

Кузов и салон

Фото: Пресс-служба Nissan.

Nissan Juke достойно сопротивляется коррозии, так что автомобили со ржавчиной, скорее всего, плод плохих восстановительных работ. Однако у "Джука" встречаются проблемы по покраске пластиковых деталей и элементов декора, не редко трескаются фары.

Стильный "мотоциклетный" интерьер Juke - главный элемент экономии, сделан из не самых дорогих материалов, а потому довольно быстро теряет первозданный вид. Царапаются все глянцевые поверхности, быстро стирается оплетка руля и КПП. Кроме того, почти гарантированно появляются скрипы и трески панелей.

Вывод

Фото: Пресс-служба Nissan.

Если вам нужен самый надежный Nissan Juke, то ваш выбор - базовая версия с атмосферным мотором и механической коробкой передач. Такой прослужит долго, а самой большой проблемой будет найти экземпляр с небольшим пробегом, поскольку в объявлениях такие версии чаще всего встречаются с парой сотен тысяч км на одометре.

Самая распространенная версия - 1.6 с вариатором. Идеально брать такой Juke не старше 2014-2015 года, когда была изменена прошивка коробки передач. В остальном вас скорее всего будет ждать ремонт вариатора в том или ином виде.

Редкие турбоверсии подарят кайф от динамики и возможностей полного привода, но за мотором придется внимательно следить и главное держать в тепле. Да и в целом, больше всего Nissan Juke очень не любит российские зимы.