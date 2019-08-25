Трамп удивился приглашению главы МИД Ирана на G7

Прибытие на саммит G7 во французский Биарриц министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа стало сюрпризом для президента США Дональда Трампа, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на свой источник в Белом доме.

При этом не намечено никаких встреч главы иранского МИД с представителями американской делегации. Однако, министр финансов США Стивен Мнучин отметил, что "как ранее говорил президент, если Иран хочет сесть за стол переговоров, США не будут выставлять предварительных условий для таких переговоров".

Между тем Иран стремится увеличить объемы продажи нефти до 700 тысяч баррелей в сутки, а затем довести этот объем до 1,5 миллиона баррелей, причем получая деньги за поставки нефти наличными. Об этом, согласно информации агентства Bloomberg, заявили иранские представители. Взамен Тегеран согласен вести с Западом переговоры по спасению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который сейчас находится практически в замороженном состоянии из-за выхода из него США. Кроме того, в случае достижения каких-то договоренностей с Западом, Тегеран настаивает на прекращении "безусловного права Ирана обогащать уран".

С конца июля Зариф находится под американскими санкциями, как "лицо иранского режима на международных площадках, который стоит во главе распространения дезинформации из Тегерана касательно иранской ядерной программы".

Зариф прибыл на саммит вместе со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом, чтобы "продолжить консультации между Ираном и Францией". Предыдущий раунд переговоров состоялся не далее чем в пятницу в Париже, тогда Зариф встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.