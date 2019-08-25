Туристы эвакуированы из-за лесных пожаров на греческом острове Самос

На греческом острове Самос в районе Месокампос возник лесной пожар. Возгорание произошло в туристическом районе рядом с гостиницами и жилыми домами.

В результате случившегося были эвакуированы туристы из пяти отелей, передает телеканал Skai. Были вывезены около тысячи человек, часть из них - морем. В настоящее время в Греции фиксируется 40-градусная жара и дует сильный ветер, что способствует распространению пламени.

Напомним, год назад в лесных пожарах, охвативших жилые районы в регионе Аттика, погиб 81 человек. Без вести пропавшими числятся еще несколько десятков греков. Последний раз аналогичное по масштабу ЧП в Греции произошло в 2007 году, когда в огне также погибли несколько десятков человек на полуострове Пелопоннес. В районе города Рафина к северу от греческой столицы огонь уничтожил 1500 домов, сотни автомобилей, полностью выгорело 2100 гектаров леса.