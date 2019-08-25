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Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В последнее время волонтерское движение в нашей стране набирает все большие и большие обороты. Связано это с тем, что его стали активно пропагандировать, стали популяризировать разного рода добровольческую деятельность. Снимаются фильмы и телепередачи.

Фото: iStock
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Много внимания данной теме уделяется в средствах массовой информации, в том числе и в интернете.

Существует такое золотое правило: относись к другим людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе. Не все ему следуют, к сожалению.

Но есть все же люди, которые придерживаются этого принципа. Именно они чаще всего и становятся волонтерами. Увидев, услышав, узнав, что кому-то нужна помощь, они тут же устремляются ее оказать.

Это способствует разнообразию их личной жизни - раз, дает им ощущение собственной нужности - два, осознание того, что они могут влиять на какие-то события, менять мир к лучшему - три.

Жизненную позицию таких людей можно сформулировать следующим образом: все, что вокруг происходит, меня касается. Горят ли леса, пропадают ли дети и старики, гибнут ли бездомные животные - это все не чья-то чужая беда, но и моя тоже. Поэтому и я должен принимать участие в тушении пожаров, поиске пропавших, пристраивать в приюты и добрые руки брошенных собак и кошек.

Кроме того, это всегда еще и проверка своих собственных возможностей: смогу или не смогу, сделаю или не сделаю, хватит ли у меня душевных и физических сил?

Сложно сказать, какими именно соображениями руководствуются люди, готовые бросить дела, семью, работу и отправиться на другой конец страны, чтобы искать заблудившегося в лесу ребенка. Надо спрашивать их самих. Но, думаю, в каждом из них живет уверенность в том, что наша жизнь - бумеранг. Все возвращается: и плохое, и хорошее. И всем воздается по заслугам. Поэтому если сегодня ты поможешь кому-то, то завтра кто-то, наверняка, поможет тебе.

Фото: Эрнст Антонов
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Я уважаю таких людей. И благодарен волонтерам, в частности, за то, что они приходят к детям, живущим в детских домах, зачастую больным и умственно отсталым, ухаживают за ними, занимаются их развитием и обучением. У нас так много детских домов... Но замечательно, что есть люди, готовые оказывать материальную и моральную поддержку этим детям, отдавать им частицу своей души.

Что это?

Материнский или отцовский инстинкт?

Желание просто сделать кому-то хорошо? Или стремление найти себе друзей?

А может, все вместе взятое?

У каждого, безусловно, своя мотивация. Но главное ведь результат - добра в мире становится больше.

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