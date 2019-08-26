"АвтоВАЗ" начал производство самого продаваемого седана Lada Granta в новой версии Drive Active. Автомобиль рассчитан прежде всего на любителей энергичного стиля вождения, ведь в нем много от Lada Sport.

В первую очередь новинку снабдили короткоходной подвеской спортивного типа, которая позволяет снизить крены и улучшает управляемость в скоростных виражах, и аэродинамическим обвесом. Передние кресла, отличающиеся боковой поддержкой, позволят водителям лучше чувствовать автомобиль без ущерба комфорту. Попросту говоря любителям погонять в условиях российских дорог не выпасть "из седла".

Производитель анонсировал выпуск седана с двумя вариантами силового агрегата: 1,6-литровый двигатель мощностью 106 лошадиных сил компонуется МКПП или автоматизированной механической трансмиссией. Напомним, что последняя в семействе Granta получила режим Sport, в котором и мотор и коробка передач работают в сбойке по динамичному алгоритму.

В дизайне новой модели также сделали акцент на спортивном характере автомобиля. Лаконичные и обтекаемые элементы (рельефные бамперы, обтекатели порога и спойлер на багажнике) на руку любителям драйва за рулем.

Спортивную тему поддерживают и ярко-красные цветовые акценты в отстрочке руля, в молдингах на бамперах, в обивке сидений, комбинация приборов также получила красную подсветку.

Стилистически автомобиль перекликается с Lada Vesta Sport, от которой ей достался узнаваемый элемент - хромированный патрубок выхлопной системы. Напомнят о "старшей" модели и легкосплавные колесные диски с ажурным рисунком спиц. В общей сложности на новинке применено 28 уникальных деталей и узлов.

В базовое оснащение Lada Granta Drive Active войдет кондиционер и аудиосистема. О ценах и дате старта продаж "АвтоВАЗ" объявит дополнительно. По мнению исполнительного директора аналитического агентства "Автостат" Сергея Удалова, выпуск новой версии вряд ли будет массовым.

- Есть определенный сегмент покупателей, которым нравятся такие автомобили, вопрос в том, сколько из них готовы заплатить за заводской спортивный вариант? Но в любом случае для "АвтоВАЗа" это расширение модельной линейки с небольшими затратами по производству, при этом это будет выгодная история, - уверен аналитик.

Справка "РГ"

- По итогам продаж за первые семь месяцев этого года "АвтоВАЗ" реализовал на российском рынке 203 672 легковых и легких коммерческих автомобиля Lada, что превышает прошлогодние показатели на 2,2%. По собственной оценке компании, за тот же период доля рынка Lada составляет 21%, что на процент выше прошлого года. Самым популярным автомобилем по итогам продаж с января по июль 2019 года стала Lada Granta: реализовано 74 634 автомобиля этого семейства, что на 40,1% выше показателей прошлого года. Vesta заняла вторую строчку рейтинга - продано 64 721 автомобиль (на 10,4 процента больше, чем годом ранее). На третьем месте - универсалы семейства Lada Largus - 24 380 авто.