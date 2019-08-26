Бейсбол с головой: Honda представила новую подушку безопасности

Японский автопроизводитель Honda с 2020 года начнёт оснащать свои модели новыми трёхкамерными подушками безопасности для переднего пассажира, которые позволят снизить риск получения серьёзных травм при боковом ударе и лобовом столкновении.

Достигнуть этого результата помогла новая конструкция эйрбега. Подушка безопасности состоит из трёх надувных камер: центральной и двух боковых. Между боковыми натянут материал - эта секция называется парусной панелью.

В Honda сравнили её с перчаткой для игры в бейсбол: во время удара голова попадает в центральную часть, создавая натяжение материала, который в свою очередь натягивает боковые секции, благодаря чему голова становится защищённой со всех сторон.

Новая подушка безопасности разрабатывалась совместно со шведской компанией Autoliv, сотрудничество с которой Honda начала после масштабного скандала с эйрбегами от Takata. В будущем Autoliv сможет поставлять подобные подушки безопасности другим автопроизводителям, но только после истечения срока действия эксклюзивного права Honda.