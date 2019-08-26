Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Lada оказалась самым популярным автомобилем на Украине 13:14
Новый Toyota Land Cruiser 300 рассекретили на страницах журнала 10:21
Самый необычный кроссовер России: выбираем Nissan Juke за 500 000 рублей 25.08.2019
На "Жигули" поставили колеса из дисков для болгарки 25.08.2019
26.08.2019 14:35
Рубрика: Легковые авто

Бейсбол с головой: Honda представила новую подушку безопасности

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Honda. Фото: Пресс-служба Honda.
Фото: Пресс-служба Honda.

Японский автопроизводитель Honda с 2020 года начнёт оснащать свои модели новыми трёхкамерными подушками безопасности для переднего пассажира, которые позволят снизить риск получения серьёзных травм при боковом ударе и лобовом столкновении.

Фото: Пресс-служба Nissan.
Самый необычный кроссовер России: выбираем Nissan Juke за 500 000 рублей

Достигнуть этого результата помогла новая конструкция эйрбега. Подушка безопасности состоит из трёх надувных камер: центральной и двух боковых. Между боковыми натянут материал - эта секция называется парусной панелью.

В Honda сравнили её с перчаткой для игры в бейсбол: во время удара голова попадает в центральную часть, создавая натяжение материала, который в свою очередь натягивает боковые секции, благодаря чему голова становится защищённой со всех сторон.

Новая подушка безопасности разрабатывалась совместно со шведской компанией Autoliv, сотрудничество с которой Honda начала после масштабного скандала с эйрбегами от Takata. В будущем Autoliv сможет поставлять подобные подушки безопасности другим автопроизводителям, но только после истечения срока действия эксклюзивного права Honda.

Фотофакт: Lada Vesta получила долгожданную доработку
На службе аэродромов: УАЗ вспомнил о своем уникальном автомобиле
#Honda