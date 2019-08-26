Цены на бензин на заправках в июле выросли на 0,2%

Рост цен на бензин в России затормозился. Такой вывод можно сделать из данных Росстата. На заправках топливо в июле подорожало в среднем на 0,2 процента. Наиболее заметный рост был в Иркутской области и Тыве. Там цены увеличились на 1,9 и 1,2 процента соответственно.

В пяти регионах Росстат зафиксировал снижение цен. В числе таких территорий были Магаданская, Омская области - там автомобильное топливо подешевело заметнее, чем в других субъектах. У производителей бензина цены в июле также опустились на 0,8 процента.

С начала года топливо в рознице подорожало на 1,6 процента. У производителей цены упали на 5,6 процента, следует из материалов Росстата.

В ноябре 2018 года между правительством и десятью крупнейшими нефтяными компаниями ("Роснефть", "Газпром", "Сургутнефтегаз", "Русснефть", "Газпром нефть", "Новый поток", "Нефтегазхолдинг", "Лукойл", "ТАИФ-НК" и "Татнефть") было заключено соглашение о заморозке цен на топливо. В конце марта договоренности продлили до 1 июля.

Когда срок соглашения истек окончательно, эксперты опасались нового витка роста цен на бензин. Однако в России был принят закон, скорректировавший параметры действующего демпфирующего (сглаживающего колебания цен) фискального механизма.

Президент России Владимир Путин пояснял, что серьезно ограничивать рост цен на топливо было бы рискованно. "Тогда не будет вложения средств в предприятия по переработке нефти. В какой-то момент это может дать очень большой всплеск цен", - уточнял глава государства.