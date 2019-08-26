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26.08.2019 03:12
Рубрика: В мире

Действующий президент стал лидером на выборах главы Абхазии

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

Действующий глава Абхазии Рауль Хаджимба стал лидером на президентских выборах. Об этом сообщили и в штабе его оппонента председателя оппозиционной партии "Амцахара" Алхаса Квицинии.

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По предварительной информации, абхазский лидер набирает 26,58 процента голосов избирателей. Действующий президент лидирует с отрывом в 1,8 тысячи голосов, передает ТАСС. Итоги голосования будут озвучены после обработки бюллетеней - не ранее десяти утра.

Фото: iStock
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Всего на пост главы республики претендуют девять кандидатов. Для победы претенденту необходимо набрать более 50 процентов голосов избирателей.

Члены делегации Совета Федерации, наблюдающие за выборами президента Абхазии, не зафиксировали нарушений, которые могут повлиять на ход голосования.

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что выборы главы Абхазии пройдут в соответствии с демократическими принципами и будут способствовать стабилизации в республике.

В мире экс-СССР Абхазия
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