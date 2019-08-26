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Disney эффектно представил свой стриминговый сервис

Новости
    26.08.2019, 12:43
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Disney Фото: youtube.com/ Disney
Фото: youtube.com/ Disney

На официальном YouTube-канале корпорации Disney опубликован трейлер-презентация собственного стриминга компании - сервиса Disney+.

На протяжении двух сочнейше смонтированных минут кроющий нескончаемыми козырями.

Специально для тех, у кого масса свободного времен и вся жизнь впереди.

Ролик показали на минувшей конференции D23 Expo 2019.

Фото: kinopoisk.ru
Названа точная дата выхода продолжения "Черной пантеры"

Сервис стартует 12 ноября и за разумную абонентскую плату 6,99 доллара в месяц (69,99 - за год) пока готов предоставить пользователям 7 500 эпизодов 25 сериалов и четыреста полнометражных фильмов от Pixar, Fox, Marvel, National Geographic и собственной продукции Disney - как классики, так и новодела.

Причем каталог будет непрерывно прирастать. Например, так и так.

Немаловажно: Disney+ позволит и загружать файлы. То есть весь его контент будет доступен и в автономном режиме - оффлайн.

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