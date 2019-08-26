Инженерные войска СГ готовятся к совместным учениям

Слаженность при подготовке оборонительной операции будет отрабатываться инженерными войсками Союзного государства 27-29 августа. Совместное тактико-специальное учение вооруженных сил Беларуси и России, уточняет БЕЛТА со ссылкой на источник в белорусском Министерстве обороны, пройдет на базе 333-го центра боевой подготовки Западного военного округа РФ.

Среди основных целей предстоящих маневров военные эксперты называют "повышение уровня готовности и способности органов управления и инженерных войск ВС к совместным действиям, их взаимодействия и полевой выучки при совместном выполнении задач".

Запланированы, пояснили в военном ведомстве, два этапа учения: на первом участники отработают выполнение задач инженерного обеспечения, на втором - управление подразделениями при выполнении этих задач.

Маневры инженерных войск, пояснили в Минобороне, совпадают по времени с подготовкой к совместному оперативному учению вооруженных сил двух стран "Щит Союза-2019". Оно, как уже сообщал "СОЮЗ", пройдет с 13 по 19 сентября на полигоне Западного военного округа ВС России Мулино в Нижегородской области и станет завершающим этапом двухгодичного цикла совместной боевой подготовки вооруженных сил двух стран.