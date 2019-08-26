Израильские военные сообщили о запуске трех ракет из сектора Газа

Сразу три ракеты были выпущены в воскресенье из сектора Газа по израильской территории. Такую информацию распространила армия Израиля, уточнив, что две из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

Ранее сирены ПВО сработали в городе Сдерот и селении Ибим, а также в нескольких коммунах в районе границы с палестинским приморским анклавом, пишет ТАСС.

До этого палестинские радикалы из сектора Газа выпускали ракеты по Израилю 21 и 22 августа. В ответ истребители израильских ВВС дважды наносили удары по военным целям движения ХАМАС в северной части Газы. О пострадавших и разрушениях информации не было.

Напомним, Израиль считает ХАМАС ответственным за все события, источником которых является сектор Газа.