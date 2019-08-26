Невыносимая тяжесть остановки. Очередной водитель остановился из-за того, что такси заблокировало движение и получил солидный штраф. Интересно в этом деле решение суда, в котором указано, что письменные утверждения инспектора, которые противоречат записи с видеокамеры, более веское доказательство.

Это напоминает анекдот: если в клетке с надписью "тигр" вы видите жирафа, не верьте глазам своим. Однако именно такая позиция районного суда буквально уничтожает все потуги правительства и депутатов облегчить обжалование незаконных, по ошибке вынесенных штрафов. Ведь если суд не верит своим глазам, а верит только показаниям инспектора, который видео вообще не видел, а принимал решение только по фотографиям, понятно, что процесс обжалования заходит в тупик.

И наиболее уязвимое место - это нарушение правил остановки и стоянки, выявляемое в автоматическом режиме с помощью стационарных камер фотовидеофиксации. Они уже создали огромное количество проблем не только добропорядочным автомобилистам, но и даже тем, кто своего транспорта не имеет и пользуется такси.

Ведь таксисты отказываются подбирать пассажиров под камерами.

Но обо всем по порядку. Итак, девушка подъехала к месту назначения и собиралась заехать на стоянку. Но въезд на стоянку перегородил таксист. Девушке пришлось остановиться, чтобы ее пассажир убедил таксиста освободить проезд. К сожалению, все это происходило под присмотром камеры "Стрит Фалькон", которая фиксирует остановку в неположенном месте. Остановился на 10 секунд - получи штраф в автоматическом режиме. Примечательно, что на фотографии виден силуэт такси в проезде. Но инспектора при принятии решения это не смутило. И даже после того как администратору было предоставлено видео с камеры видеонаблюдения, на котором четко видно, что такси перегородило въезд на прилегающую территорию, он все равно отказался отменять штраф.

К сожалению, это обычное явление в ситуации, когда администрированием штрафов занимается не ГИБДД, а местные власти. И логика таких отказов понятна. Не каждый автовладелец пойдет обжаловать даже большой штраф в суд - время и нервы, порой, дороже.

Но вот нашелся автовладелец, который обратился в суд. В своем заявлении девушка указала, что "согласно пункту 1.2 Правил дорожного движения РФ "Остановка" - это преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время до 5 минут, а также на большее, если это необходимо для посадки или высадки пассажиров либо загрузки или разгрузки транспортного средства. А "Вынужденная остановка" - прекращение движения транспортного средства из-за его технической неисправности или опасности, создаваемой перевозимым грузом, состоянием водителя (пассажира) или появлением препятствия на дороге.

"Препятствие" - неподвижный объект на полосе движения (неисправное или поврежденное транспортное средство, дефект проезжей части, посторонние предметы и т.п.), не позволяющий продолжить движение по этой полосе".

Фотографии и даже видео с камер фотовидеофиксации - это доказательства нарушения. Но они не имеют преимуществ перед другими доказательствами

Иными словами, совершив в указанном месте вынужденную остановку, она не совершила административного правонарушения, так как остановила машину непреднамеренно, руководствуясь требованиями ПДД РФ и во избежание ДТП.

Что она получила? Судья Савеловского суда в решении четко указал, что "доводы о том, что водитель был вынужден совершить остановку, поскольку впереди находилось препятствие, опровергаются письменными материалами дела. Из представленного фотоматериала не усматривается, что транспортное средство остановилось, из остановившегося впереди него автомобиля (орфография решения суда сохранена). А потому жалобу надлежит оставить без удовлетворения, а постановление должностного лица - без изменения".

Выходит, то, что написал инспектор, - более веский аргумент, чем то, что запечатлено на видеокамере.

Буквально год назад Верховный суд рассматривал дело по видеофиксации. Тогда водителя обвинили в том, что он совершил поворот там, где это запрещено. А на фотографии с камеры видно только его прямолинейное движение. Тогда Верховный суд указал, что нарушением при принятии решения было то, что суд не допросил инспектора, который принимал решение. В данном случае инспектор также не был допрошен. Тогда же ВС напомнил, что исключения из презумпции невиновности не отменяют необходимость суда выяснить все обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. Одной статьей об исключении необходимости доказывания, кто был за рулем, Кодекс об административных правонарушениях не исчерпывается. Например, есть требования статей 24.1, 26.1 КоАП о выяснении всех обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела, а также требования статей 26.2, 26.11 Кодекса о непосредственности исследования доказательств. Так вот, они при рассмотрении дела в нижних инстанциях соблюдены не были. А есть еще другие статьи КоАП, направленные на обеспечение всестороннего, полного, объективного и своевременного выяснения всех обстоятельств и справедливого разрешения дел об административных правонарушениях. И на это не раз указывал в своих определениях Конституционный суд.

Такое распределение обязанностей по доказыванию факта нарушения правил, как указал Верховный суд, не освобождает ни уполномоченные органы, то есть ГИБДД, ни суды от сбора и предоставления необходимых доказательств нарушения правил. Верховный суд напомнил, что любые сомнения в виновности того или иного лица толкуются в пользу обвиняемого.

Грубо говоря, фотографии и даже видео с камер фотовидеофиксации - это доказательства нарушения, которые не имеют никаких преференций перед другими доказательствами. Равно как протокол, составленный инспектором, постановление о наложении взыскания. А если какое-то доказательство судью не устраивает, то основание для его отклонения должно быть указано в решении. Но судья Савеловского суда, похоже, решил этим не заморачиваться.

Решения ВС, вероятно, плохо читаются судьями местных судов. И поэтому происходят такие казусы. Напомним, что за остановку в неположенном месте в огромных количествах штрафуются те, кто стоял в пробке на въезд даже на платную парковку. Попадаются даже те, кого оштрафовали за остановку под знаком за то, что он остановился на красный сигнал светофора.

Камеры "Фалькон" давно вызывают непонимание даже среди законодателей. Так, первый зампред Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков не раз подавал запросы в различные ведомства с целью уточнить статус этих устройств. Ведь все автоматические камеры фотовидеофиксации проходят метрологическую проверку и являются средствами измерений. А "Фалькон" - это просто камеры. Без каких-либо поверок. Поэтому возникают вопросы о правомерности их применения. И тем более об использовании их в качестве автоматической фиксации нарушений.

Еще раз напомним: из-за работы таких комплексов услуга такси в центре Москвы стала практически недоступной. Ведь такси тоже нельзя останавливаться под знаком "Остановка запрещена". А значит, забрать пассажира под таким знаком не получится.