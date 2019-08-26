Коалиция сбила два запущенных йеменскими повстанцами дрона

ПВО Саудовской Аравии сбили два беспилотника (БПЛА), запущенных хуситами. Представитель арабской коалиции, которая ведет борьбу с движением "Ансар Аллах", сообщил, что дроны были запущены с площадки, расположенной в Сане (столица Йемена). Полковник Турки аль-Малики подчеркнул, что любые попытки хуситов запустить БПЛА обречены на провал.

В середине августа противники действующей в Йемене власти запустили начиненный взрывчаткой беспилотник "Касеф-2". Он пролетел 35 километров и упал на севере страны. А целью был аэропорт в Саудовской Аравии.

Напомним, Эр-Рияд поддерживает правительственные силы Йемена в борьбе с хуситами. Последние активно используют дроны для разведки и атак.