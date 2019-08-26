Космонавт назвал причины отказа Европы от использования "Союзов"

Причиной отказа Европейского космического агентства от использования российских кораблей "Союз" стало давление Соединенных Штатов. В этом уверен российский космонавт Павел Виноградов.

"Американцев очень сильно всегда волновали наши очень хорошие связи и работа с французами и немцами, они делали максимум для того, чтобы это сотрудничество разрушить", - приводит его слова телеканал "360".

Виноградов добавил, что место ЕКА обязательно займут другие страны, поскольку желающих использовать "Союзы" для полетов космос немало и на иных континентах. Так, уже в сентябре на орбиту отправится космонавт из Арабских Эмиратов.

Ранее руководитель представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что "в ближайшие годы наши астронавты будут летать на американских кораблях".

Отметим, что компании SpaceX и Boeing разрабатывают новые космические корабли для пилотируемых полетов, но на данный момент они еще не готовы к миссиям.