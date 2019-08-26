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26.08.2019 23:36
Рубрика: Общество

Космонавт назвал причины отказа Европы от использования "Союзов"

Причиной отказа Европейского космического агентства от использования российских кораблей "Союз" стало давление Соединенных Штатов. В этом уверен российский космонавт Павел Виноградов.

Фото: Госкорпорация "Роскосмос"/ТАСС
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"Американцев очень сильно всегда волновали наши очень хорошие связи и работа с французами и немцами, они делали максимум для того, чтобы это сотрудничество разрушить", - приводит его слова телеканал "360".

Виноградов добавил, что место ЕКА обязательно займут другие страны, поскольку желающих использовать "Союзы" для полетов космос немало и на иных континентах. Так, уже в сентябре на орбиту отправится космонавт из Арабских Эмиратов.

Ранее руководитель представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что "в ближайшие годы наши астронавты будут летать на американских кораблях".

Отметим, что компании SpaceX и Boeing разрабатывают новые космические корабли для пилотируемых полетов, но на данный момент они еще не готовы к миссиям.

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