Кремль оценил возможность возвращения в G8 по приглашению Трампа

На вопрос журналистов, может ли Россия присоединиться к саммиту G7, если приглашение поступит не от всех, а от нескольких участников или только от одного президента США Дональда Трампа, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил журналистам: "Мы неоднократно отвечали на этот и подобные вопросы за двое суток". Песков процитировал слова Владимира Путина в Брегансоне, что для Россия участие в "семерке", возвращение в нее - не самоцель.

"Россия вместе с тем не отказывалась ни от каких форматов общения, но и навязывать свое участие никому не собирается", - отметил пресс-секретарь президента.

"Разумеется, Владимир Путин - сторонник налаживания отношений со всеми странами "семерки", - подчеркнул представитель Кремля. С рядом стран контакты позитивные: это Япония, Франция, Германия, Италия. "Несмотря на разногласия, с этими странами продолжается и расширяется диалог на самых разных уровнях, и он помогает минимизировать объем недоверия, разногласий, а главное - обсуждать и искать развязки не в конфронтации, а в диалоге", - оценил Песков.

"Мы надеемся, что другие страны со временем присоединятся к этой тенденции", - добавил пресс-секретарь российского лидера.

"Конечно, участие в "семерке" только по приглашению одной страны невозможно - там все решения принимаются консенсусом", - объяснил Песков.

На вопрос, не считают ли в Кремле, что это провокация Дональда Трампа, пресс-секретарь президента РФ ответил: "Нет, не считают".