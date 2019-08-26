Лавров: Действия Сирии в Хан-Шейхуне не нарушают астанинские договоренности

Действия сирийской армии в Хан-Шейхуне, отвечающей на атаки террористов, не нарушают договоренности, достигнутые между Россией и Турцией в рамках Астанинского процесса. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Насчет происходящего в зоне деэскалации в Идлибе, в частности в районе Хан-Шейхуна и его окрестностей: сирийские вооруженные силы при нашей поддержке не нарушают никаких договоренностей", - отметил глава МИД.

По его словам, Дамаск наносит удары по тем целям, откуда исходит угроза сирийской территории и территории российской военно-воздушной базы. "Никто никогда не договаривался о том, что таких ответных действий по террористическим структурам, ведущим огонь, ну будет предприниматься. Поэтому когда сирийская армия ликвидировала вот этот очаг в Хан-Шейхуне, это было сделано совершенно легитимно и необходимо с точки зрения достижения тех целей, которые поставлены Советом безопасности ООН по сирийскому урегулированию", - подчеркнул Лавров.

Министр также сообщил, что пока не удается реализовать предложение Москвы по организации совместного патрулирования российскими и турецкими военными.

Напомним, ранее правительственная армия Сирии заняла Хан-Шейхун - крупнейшую базу террористов на юге Идлиба. Освобождение города открывает войскам президента Сирии Башара Асада путь к наступлению на Маарет-Нааман и Кфар-Сиджну - еще двум форпостам террористов на перекрестках дорог север - юг, запад - восток.