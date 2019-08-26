Лавров: Россия никогда не поднимала вопрос о возвращении в G8

"Ни разу за все эти годы мы не только не затрагивали инициативно тему "восьмерки" в контактах с кем бы то ни было, но и, откровенно говоря, вообще не имели ее в виду, когда мы выстраивали свои внешнеполитические планы", - отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

"Мы никого ни о чем не просили. Об этой теме мы узнали из публичных заявлений некоторых западных коллег. Никаких обращений мы на этот счет не делали и не собираемся делать", - подчеркнул министр. По его словам, о "восьмерке" вспомнили именно на Западе. "Такое впечатление, что участники "Группы семи" сами друг друга стали в чем-то то ли уговаривать, то ли в чем-то разубеждать. Мы к этому не имеем никакого отношения", - подчеркнул Лавров.

По его словам, сегодня все основные экономические и политические вопросы решаются в "Группе двадцати", в которую входят и члены G7, и страны БРИКС. "Наша позиция в "Группе двадцати" определяется теми подходами, которые координируются в объединении БРИКС", - отметил министр.

Ранее лидеры "большой семерки" обсудили вопрос возвращения организации к формату G8 с участием России (речь идет о саммите 2020 года). Особенно на этом настаивает президент США Дональд Трамп.

"У нас есть некоторое число людей, которые хотели бы видеть возвращение России, - отметил американский лидер. - Думаю, это будет выгодно для многих вопросов в мире, думаю, это было бы положительно. Другие согласны со мной, и это предмет обсуждения". Однако, как передают некоторые британские СМИ, большинство глав государств-участников саммита не поддержали Трампа. С главой США согласился лишь премьер-министр Италии Джузеппе Конте, а премьер-министр Японии Синдзо Абэ сохранял нейтралитет.

Как напомнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, "участие в "семерке" только по приглашению одной страны невозможно - там все решения принимаются консенсусом".