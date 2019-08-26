Лавров: Россия никогда не поднимала вопрос о возвращении в G8

Новости

Истребитель Су-30СМ научили летать со скоростью мотоцикла 14:39
Жителя Алтая заподозрили в истязании семилетнего сына 14:36
В Кремле будут ждать второго тура выборов в Абхазии 14:35
Водитель, сбивший двух женщин, получил 6 лет колонии 14:35
Бейсбол с головой: Honda представила новую подушку безопасности 14:35
В Костроме поймали торговцев советскими бинтами 14:35
Песков назвал цель визита Эрдогана в Москву 14:24
Названа причина ДТП с участием автобуса в Ижевске 14:11
Лавров: Во время председательства в СБ ООН Россия уделит особое внимание Африке 14:08
Названы города России, где можно найти самые дешевые отели 14:08
В Екатеринбурге ветерану вернули квартиру через суд 14:07
Врач рассказал об опасности чихать с закрытым ртом и носом 14:00
Инженерные войска СГ готовятся к совместным учениям 13:56
Лукашенко обсудил первоочередные задачи накануне учебного года 13:39
Названы причины ДТП, в котором погиб актер и режиссер Игорь Хомский 13:35
Медведев оценил программу обеспечения жильем брянских врачей 13:35
В Кремле заявили об отсутствии сигналов от США по СНВ-3 13:33
На Кубани возбудили дело после крушения Ми-2 и гибели пилота 13:33
В Череповце среди металлолома нашли 18 боеприпасов со взрывателями 13:33
Умер один из основателей Свердловского рок-клуба Виктор Зайцев 13:31
Каст нового "Отряда самоубийц" пополнился звездой "Светлячка" 13:25
Лавров: Действия Сирии в Хан-Шейхуне не нарушают астанинские договоренности 13:14
Lada оказалась самым популярным автомобилем на Украине 13:14
Второй тур президентских выборов в Абхазии пройдет 8 сентября 13:00
Минск: В МИД обсуждены перспективы расширения сотрудничества с РФ 13:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
В Гидрометцентре рассказали, насколько задержится лето в центре России
В Гидрометцентре рассказали, насколько задержится лето в центре России
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Учебный год 2019 в вузах"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Учебный год 2019 в вузах"
26.08.2019 13:27
Рубрика: Власть

Лавров: Россия никогда не поднимала вопрос о возвращении в G8

Текст: Юрий Когалов
Россия никогда не поднимала вопрос о возобновлении формата "восьмерки". Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

"Ни разу за все эти годы мы не только не затрагивали инициативно тему "восьмерки" в контактах с кем бы то ни было, но и, откровенно говоря, вообще не имели ее в виду, когда мы выстраивали свои внешнеполитические планы", - отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

"Мы никого ни о чем не просили. Об этой теме мы узнали из публичных заявлений некоторых западных коллег. Никаких обращений мы на этот счет не делали и не собираемся делать", - подчеркнул министр. По его словам, о "восьмерке" вспомнили именно на Западе. "Такое впечатление, что участники "Группы семи" сами друг друга стали в чем-то то ли уговаривать, то ли в чем-то разубеждать. Мы к этому не имеем никакого отношения", - подчеркнул Лавров.

Фото: istock
Кремль оценил возможность возвращения в G8 по приглашению Трампа

По его словам, сегодня все основные экономические и политические вопросы решаются в "Группе двадцати", в которую входят и члены G7, и страны БРИКС. "Наша позиция в "Группе двадцати" определяется теми подходами, которые координируются в объединении БРИКС", - отметил министр.

Ранее лидеры "большой семерки" обсудили вопрос возвращения организации к формату G8 с участием России (речь идет о саммите 2020 года). Особенно на этом настаивает президент США Дональд Трамп.

"У нас есть некоторое число людей, которые хотели бы видеть возвращение России, - отметил американский лидер. - Думаю, это будет выгодно для многих вопросов в мире, думаю, это было бы положительно. Другие согласны со мной, и это предмет обсуждения". Однако, как передают некоторые британские СМИ, большинство глав государств-участников саммита не поддержали Трампа. С главой США согласился лишь премьер-министр Италии Джузеппе Конте, а премьер-министр Японии Синдзо Абэ сохранял нейтралитет.

Как напомнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, "участие в "семерке" только по приглашению одной страны невозможно - там все решения принимаются консенсусом".

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Саммиты G7
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин освободил Яковенко от должности посла России в Великобритании
Газопровод "Северный поток-2" построен на 75 процентов
СК возбудил дело после взрыва в жилом доме в Находке
Лавров: Россия никогда не поднимала вопрос о возвращении в G8
Назван единственный регион России, где не будет дефицита мужчин