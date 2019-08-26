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26.08.2019 02:17
Рубрика: Власть

Трамп поссорился с коллегами из G7 из-за вопроса о возвращении России

Фото: AP Photo/Andrew Harnik Фото: AP Photo/Andrew Harnik
Фото: AP Photo/Andrew Harnik

Президент США Дональд Трамп, настаивавший на возвращении к формату "большой восьмерки", поссорился с коллегами на саммите G7 в Биаррице. Американский лидер говорил, что Россия должна вернуться, чтобы можно было обсуждать с ней Иран, Сирию и КНДР.

Трамп удивился приглашению главы МИД Ирана на G7

Между тем большинство глав государств-участников саммита не поддержали Трампа. С главой США согласился лишь премьер-министр Италии Джузеппе Конте, а премьер-министр Японии Синдзо Абэ сохранял нейтралитет. Как информирует Guardian, обстановка после этого стала накаляться.

Ранее сообщалось о том, что лидеры "большой семерки" обсудили вопрос возвращения организации к формату G8 с участием России. Однако не было известно, к какому соглашению они пришли.

Российская сторона заявила, что Москва считает полезными любые контакты со странами G7. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия не стремится к возвращению к формату G8. По его словам, мировые проблемы в геополитике, безопасности или экономике эффективнее решать в формате G20. Эффективная координация по глобальным вопросам может быть только с участием таких государств, как Китай и Индия, считают в Кремле.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Саммиты G7 Дональд Трамп
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