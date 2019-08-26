Лукашенко поздравил белорусских гребцов с достойными результатами на ЧМ

Белорусы, завоев 14 наград на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ в венгерском Сегеде, вместе со сборной ФРГ стали лучшими в общекомандном медальном зачете.

В поздравлении национальной сборной, которое направил 26 августа Александр Лукашенко, констатируется, что белорусская команда - один из мировых лидеров в данном виде спорта. "Это стало возможным благодаря высокому профессионализму и упорному труду спортсменов, тренеров и специалистов", - подчеркнул глава государства. Он выразил уверенность, что слаженный коллектив национальной команды подойдет к Олимпиаде 2020 года в оптимальном составе и в такой же прекрасной форме, передает пресс-служба президента РБ.

Как уточняют местные обозреватели, в копилке команды Владимира Шантаровича шесть золотых медалей. Дважды на высшую ступеньку пьедестала почета поднимался экипаж женской байдарки-двойки Марина Литвинчук/Ольга Худенко (200 м и 500 м). Чемпионами мира стали Елена Ноздрева (каноэ-одиночка, 500 м), Ольга Климова (каноэ-одиночка, 5000 м), Олег Юреня (байдарка-одиночка, 5000 м) и экипаж мужской байдарки-двойки Станислав Дайнеко / Дмитрий Натынчик (500 м).

Серебряные награды завоевали: Никита Бориков (байдарка-одиночка, 500 м), Артем Козырь (каноэ-одиночка, 200 м), Ольга Худенко (байдарка-одиночка, 500 м), экипаж женской байдарки-четверки Марина Литвинчук, Ольга Худенко, Надежда Попок, Маргарита Махнева (500 м).

А обладателями бронзовых наград стали: Марина Литвинчук (байдарка-одиночка, 5000 м), Елена Ноздрева (каноэ-одиночка, 200 м), женский экипаж каноэ-двойки Ольга Климова - Надежда Макарченко (500 м), мужской экипаж каноэ-четверки Андрей Богданович, Евгений Тенгель, Максим Крысько, Виталий Осецкий (500 м).

Кстати, у хозяев мирового первенства венгров 13 медалей (6, 4, 3), а сборная России с двумя золотыми, тремя серебряными и одной бронзовой медалью заняла пятое место в общекомандном зачете.