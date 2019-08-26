Макрон: Лидеры G7 не пришли к консенсусу по вопросу приглашения России

Лидеры "Большой семерки" в ходе саммита в Биаррице не смогли достичь консенсуса по вопросу приглашения России в клуб. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на итоговой пресс-конференции.

По его словам, несмотря на долгую дискуссию, прийти к единому мнению у глав стран и правительств так и не получилось, а без этого принятие нового члена невозможно. "Приглашение за стол переговоров - это решение страны-хозяйки встречи. Но переход от формата G7 к формату G8 должен быть поддержан единогласно", - отметил Макрон.

Вместе с тема он назвал предложение хорошим и выразил уверенность, что дискуссия будет продолжена.

"Мы все констатировали, что важно вести переговоры с Россией, потому что она находится в центре всех региональных кризисов", - подчеркнул французский президент, добавив, что в сентябре планирует провести в Париже саммит в нормандском формате.

Примечательно, что президент США Дональд Трамп, активно продвигавший идею приглашения России на саммит, в итоге заявил, что не обещал позвать ее на встречу, которая состоится в 2020 году в США. По его словам, возвращение РФ в состав G8 "было бы позитивным фактором для всего мира, крупным позитивным фактором для России". "Я уверен в одном: если бы их пригласили вернуться, они бы вернулись. Если бы они не вернулись, это тоже было бы нормально. Просто я думаю, что было бы лучше, если бы они были в составе, нежели вне группы. Было бы намного проще, если бы Россия присутствовала на переговорах", - заявил Трамп.

Между тем ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россия никогда не поднимала вопрос о возобновлении формата "восьмерки". "Ни разу за все эти годы мы не только не затрагивали инициативно тему "восьмерки" в контактах с кем бы то ни было, но и, откровенно говоря, вообще не имели ее в виду, когда мы выстраивали свои внешнеполитические планы", - заявил глава российского внешнеполитического ведомства. По его словам, ситуация с момента, когда Россия была членом клуба, изменилась, и сегодня все основные экономические и политические вопросы решаются в "Группе двадцати".