МИД КНР не подтвердил заявление Трампа о телефонном разговоре по торговле

МИД КНР не подтверждает телефонный разговор с США по торговле, заявил официальный представитель ведомства Гэн Шуан. Ранее президент Дональд Трамп озвучил, что в ночь на понедельник Китай предлагал вернуться за стол переговоров по торговым отношениям.

Гэн Шуан уточнил, что МИД не располагает данными о переговорах по телефону. В тоже время выразил уверенность, что торговые разногласия между США и КНР должны быть устранены путем диалога. Дипломат ожидает, что Вашингтон вернется на правильный путь и "обеспечит создание благоприятных условий для консультаций, основанных на взаимном уважении".

Между тем Трамп на полях саммита G7 утверждал, что состоялись два телефонных разговора, из которых он сделал вывод о намерении Китая вернуться к заключению торговой сделки. "Это очень позитивное для всего мира развитие событий", - подчеркнул глава Белого дома.

Напомним, США планируют с 1 сентября повысить пошлины на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов не на 10%, как было запланировано, а на 15%, а повышение на определенные группы товаров объемом 250 миллиардов долларов с 1 октября должно составить не 25%, а 30%.