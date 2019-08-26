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26.08.2019 11:13
Рубрика: В мире

Трамп: Китай хочет заключить с США торговую сделку

Текст: Юрий Когалов
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай хочет заключить торговую сделку с Соединенными Штатами. По его словам, которые приводит агентство Bloomberg, представители правительства КНР связались сегодня ночью с американскими переговорщиками и выразили готовность к продолжению консультаций.
Фото: AP Photo/Carolyn Kaster Фото: AP Photo/Carolyn Kaster
Фото: AP Photo/Carolyn Kaster

"Мы возвращаемся к диалогу. Они понимают, что это верный шаг. Это очень позитивное для всего мира развитие событий", - отметил Трамп на встрече с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси на полях саммита Группы семи (G7), который проходит во французском Биаррице.

Фото: AP Photo/Andrew Harnik, File
Трамп не намерен вводить режим ЧП с Китаем

Между тем официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан сообщил, что Пекин продолжит отстаивать свои интересы, несмотря на угрозу увеличения торговых тарифов. В пятницу Трамп заявил, что США с 1 сентября повысят пошлины на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов не на 10 процентов, как было запланировано, а на 15. Кроме того, с 1 октября повышение тарифов на другую группу товаров объемом 250 миллиардов долларов составит не 25, а 30 процентов.

"Этот шаг США является серьезным нарушением договоренностей лидеров двух стран в Осаке. Должен сказать, что угрозы и устрашение не сработают с Китаем… Если США на самом деле пойдут на этот шаг, то Китай продолжит предпринимать необходимые меры для обеспечения своих законных прав и интересов", - заявил Гэн Шуан.

Решение Трампа последовало за сообщением о том, что Пекин введет дополнительные пошлины на ввоз американских товаров общим объемом 75 миллиардов долларов в год.

"Принято решение ввести дополнительные пошлины в 10 процентов и 5 процентов на ввоз американских товаров объемом 75 миллиардов долларов", - проинформировали на прошлой неделе в комитете по тарифам Госсовета КНР. Дополнительные пошлины затронут 5 078 товарных позиций и вступят в силу в полночь по пекинскому времени 1 сентября и 15 декабря.

Трамп подтвердил готовность к торговым переговорам с Китаем

Отмечается, что введение Китаем дополнительных тарифов является вынужденным ответом на стратегию унилатерализма и торгового протекционизма США. Действия Штатов серьезно нарушили консенсусы, достигнутые главами двух стран в Аргентине и Осаке. Контрмеры, принятые Китаем, доказывают, что любые попытки оказать давление на страну бесполезны.

В мире США В мире Восточная Азия Китай Торговые войны Саммиты G7
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