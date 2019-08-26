Трамп: Китай хочет заключить с США торговую сделку

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай хочет заключить торговую сделку с Соединенными Штатами. По его словам, которые приводит агентство Bloomberg, представители правительства КНР связались сегодня ночью с американскими переговорщиками и выразили готовность к продолжению консультаций.

"Мы возвращаемся к диалогу. Они понимают, что это верный шаг. Это очень позитивное для всего мира развитие событий", - отметил Трамп на встрече с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси на полях саммита Группы семи (G7), который проходит во французском Биаррице.

Между тем официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан сообщил, что Пекин продолжит отстаивать свои интересы, несмотря на угрозу увеличения торговых тарифов. В пятницу Трамп заявил, что США с 1 сентября повысят пошлины на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов не на 10 процентов, как было запланировано, а на 15. Кроме того, с 1 октября повышение тарифов на другую группу товаров объемом 250 миллиардов долларов составит не 25, а 30 процентов.

"Этот шаг США является серьезным нарушением договоренностей лидеров двух стран в Осаке. Должен сказать, что угрозы и устрашение не сработают с Китаем… Если США на самом деле пойдут на этот шаг, то Китай продолжит предпринимать необходимые меры для обеспечения своих законных прав и интересов", - заявил Гэн Шуан.

Решение Трампа последовало за сообщением о том, что Пекин введет дополнительные пошлины на ввоз американских товаров общим объемом 75 миллиардов долларов в год.

"Принято решение ввести дополнительные пошлины в 10 процентов и 5 процентов на ввоз американских товаров объемом 75 миллиардов долларов", - проинформировали на прошлой неделе в комитете по тарифам Госсовета КНР. Дополнительные пошлины затронут 5 078 товарных позиций и вступят в силу в полночь по пекинскому времени 1 сентября и 15 декабря.

Отмечается, что введение Китаем дополнительных тарифов является вынужденным ответом на стратегию унилатерализма и торгового протекционизма США. Действия Штатов серьезно нарушили консенсусы, достигнутые главами двух стран в Аргентине и Осаке. Контрмеры, принятые Китаем, доказывают, что любые попытки оказать давление на страну бесполезны.