Минсельхоз планирует упростить изъятие неиспользуемых земель

"Законопроект позволит сократить сроки изъятия земельных участков, неиспользуемых по целевому назначению, за счет исключения необходимости органами Россельхознадзора подтверждать факт неиспользования таких земельных участков в течение трех лет с момента выявления такого факта", - говорится в пояснительной записке к документу.

Строгие правила не будут применять только в случае смены собственника участка ‎до момента установления факта неиспользования земли.

Внеплановые проверки Россельхознадзор будет проводить по индикаторам риска нарушения обязательных требований. Разработать сами индикаторы риска в течение шести месяцев должен Минсельхоз.

Как ранее пояснили "РГ", министерство уже приступило к работе над индикаторами риска нарушений. Контроль призван предупредить нарушения законодательства на землях сельхозназначения, а также устранить причины нарушений.

Таким образом, до 2024 года Минсельхоз планирует ввести в оборот 4,8 миллиона гектаров земель сельхозназначения.