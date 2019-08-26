Миссия США, Канады и Норвегии совершит наблюдательный полет над РФ

В период с 26 по 30 августа военные США, Канады и Норвегии выполнят совместный наблюдательный полет над территорией России. Об этом сообщил начальник российского центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

По его словам, будет задействован шведский самолет наблюдения СААБ-340. Присутствующие на борту российские специалисты проконтролируют соблюдение параметров полета и применения аппаратуры наблюдения, пишет газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

Отмечается, что в эти же дни Россия совершит наблюдательный полет над Францией на самолете Ан-30Б. Максимальная дальность полета составит 2078 километров.

Кроме того, с 26 по 29 августа в рамках реализации Венского документа Россия проведет инспекцию на территории Литвы. Российские специалисты посетят учебные районы и полигоны, получат информацию о военной деятельности.

Ранее, напомним, с 19 по 23 августа российские военные выполнили наблюдательный полет над территорией Великобритании, а американские специалисты в этот же период осуществили наблюдательный полет над территорией РФ.

Договор по открытому небу позволяет его странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В договор входят большинство стран НАТО, а также Россия, Беларусь, Украина, Грузия, Босния и Герцеговина и нейтральные Швеция и Финляндия.

Венский документ предполагает широкий обмен информацией о военных силах, оборонном планировании и военных бюджетах. Страны ОБСЕ также уведомляют друг друга об определенных видах военной деятельности, приглашают наблюдателей и проводят инспекции.