Осталось недолго. Google рассказала, когда обновится Android на смартфонах

Уже третьего сентября владельцы смартфонов на базе Android смогут установить новую версию "зеленого робота". Правда, не все - на первом этапе обновленный Android будет доступен лишь обладателям устройств Google Pixel, включая, самые старые версии.

О дате релиза Android 10 сообщает Phone Arena со ссылкой на службу технической поддержки Google. Когда новая прошивка прилетит на другие устройства - неизвестно. Не исключено, что следующими в очереди будут смартфоны, работающие на "чистом" Android по программе Android One.

Напомним, что десятая версия Android впервые в истории останется без "сладкого" названия. Предыдущие версии назывались в честь различных десертов и сладостей - Oreo, KitKat, Pie, Marshmallow и так далее.