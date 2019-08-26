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Перенесшему инфаркт Петру Мамонову успешно провели операцию

Новости
    26.08.2019, 15:15
Текст:   Олег Усков

68-летнему советскому, российскому музыканту и актеру Петру Николаевичу Мамонову, в выходные перенесшему инфаркт, сделана операция. Которую лидер культового проекта "Звуки Му" выдержал хорошо.

Об этом рассказала супруга артиста Ольга Мамонова.

"Все хорошо, он даже мне позвонил. Операцию сделали, состояние стабильное", - приводит РИА Новости слова Ольги.

Петр Мамонов родился 14 апреля 1951 года в Москве в интеллигентной семье. Первую группу собрал в старших классах.

Работал наборщиком в типографии, корректором и заведующим отделом писем в журнале "Пионер", банщиком-массажистом, лифтером, грузчиком в продуктовом магазине, кочегаром в котельной, переводчиком английской, датской, норвежской и шведской поэзии. В начале восьмидесятых организовал "Звуки Му".

Снялся в фильмах "Игла", "Такси-блюз", "Царь", "Остров", "Пыль", "Время печали еще не пришло", сериале "Убойная сила".

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