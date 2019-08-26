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Перенесшего инфаркт Петра Мамонова готовят к операции

Новости
    26.08.2019, 11:28
Текст:   Олег Усков

Советского, российского актера и музыканта Петра Николевича Мамонова, госпитализированного в минувшие выходные в реанимацию с инфарктом, прооперируют.

Об этом РИА Новости рассказала его супруга Ольга.

"Был же анабиоз, ничего непонятно, суббота с воскресеньем, а сегодня пришли врачи, главврач, и его готовят сейчас к операции", - рассказала жена Петра Николаевича, добавив, что "вчера с ним разговаривала, правда, мало, буквально десять минут, а после он глаза закрыл".

При этом сам Мамонов бодрится и уверяет, что "ничего страшного".

Фото: Николай Гагарин
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"Будем лечиться. Ничего очень страшного нет. Инфаркт миокарда не очень обширный", - сказал Петр в комментарии 360.

Уведомив, что время проводит, слушая проповеди священника Дмитрия Смирнова и читая святые письмена.

"Читаю Евангелие и Исаака Сирина, иногда валаамского старца Иоанна и игумена Никона Воробьева. Такое у меня тут чтение", - перечислил Петр Николаевич.

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