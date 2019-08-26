Президент Ливана: Атака израильских БЛА равносильна объявлению войны

Президент Ливана Мишель Аун направил жалобу в Совет Безопасности ООН в связи с агрессией со стороны Израиля. Атаку беспилотников в воскресенье на пригород Бейрута и в понедельник на объекты в провинции Бекааглава государства расценил "как объявление войны". Об этом проинформировали в пресс-службе президентского дворца.

"Ливанский народ стремится к миру, а не к войне, но мы не позволим никому угрожать нам в какой бы то ни было форме", - заявил Аун. По его словам, совершенные атаки нарушают первый пункт резолюции СБ ООН 1701 и позволяют Ливану "воспользоваться своим правом на защиту нашего суверенитета, независимости и территориальной целостности".

Напомним, в воскресенье два беспилотных летательных аппарата ВВС Израиля вторглись в воздушное пространство Ливана. Один из БЛА (беспилотные летательные аппараты) упал на юге Бейрута, другой взорвался в воздухе (по некоторым данным, он был сбит), повредив здание информационного центра движения "Хезболлах". Три человека получили осколочные ранения. Премьер-министр Ливана Саад Харири расценил произошедшее как "акт агрессии на суверенитет Ливана и явное нарушение резолюции 1701", принятой СБ ООН после ливано-израильской войны 2006 года.

По его словам, инцидент "угрожает региональной стабильности и ведет к ухудшению ситуации". "Правительство Ливана примет все меры с тем, чтобы не допустить втягивания Ливана во враждебные ему планы, угрожающие национальной безопасности", - подчеркнул Харири.

В понедельник Израиль нанес удары по целям в районе Захле (провинция Бекаа), рядом с сирийской границей. По данным газеты Jerusalem Post, атакам подверглись позиции Народного фронта освобождения Палестины. Пострадавших нет, был нанесен лишь материальный ущерб.