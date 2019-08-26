СМИ: Беспилотники Израиля атаковали цели на территории Ливана

В Ливане беспилотники израильских ВВС нанесли удары по целям в районе Захле (провинция Бекаа), рядом с сирийской границей. По данным газеты Jerusalem Post, атакам подверглись позиции Народного фронта освобождения Палестины.

Уточнятся, что было нанесено три удара, а "взрывы были слышны в разных участках долины Бекаа". Пострадавших нет, был нанесен лишь материальный ущерб, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что два израильских дрона вторглись в воздушное пространство Ливана. Один из них упал на юге Бейрута, другой взорвался в воздухе (по некоторым данным, он был сбит), повредив здание информационного центра движения "Хезболлах". Три человека получили осколочные ранения.