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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Медведев оценил программу обеспечения жильем брянских врачей

Текст: Владимир Кузьмин
Жилищные региональные программы должны способствовать привлечению в здравоохранение молодых квалифицированных кадров, в том числе для села, полагает премьер-министр Дмитрий Медведев.
Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Глава правительства провел рабочую встречу с губернатором Брянской области Александром Богомазом. Регион за последние четыре года смог на треть нарастить валовый региональный продукт - с 242 до 330 миллиардов рублей. Соответственно, пополнился и областной бюджет. "Если четыре года назад он был у нас 46,9 миллиардов рублей, то по этому году - 71,5 миллиарда", - рассказал глава субъекта Федерации. Почти в два раза - с 13 до 7,3 миллиарда - удалось снизить долговую нагрузку, в том числе, благодарил Богомаз, с помощью правительства полностью заместить коммерческие кредиты бюджетными. Промышленность региона за четыре предыдущих года продемонстрировала рост в 36,5 процента и только за одно первое полугодие 2019 года - уже 13,5 процента.

Дмитрий Медведев на это заметил, что простые граждане от таких экономических показателей ждут эффективные социальные программы. Губернатор Брянщины сконцентрировался на вопросах здравоохранения, где есть позитивные моменты и вопросы, которые требуют срочных решений.

Фото: istockphoto.com
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Область строит одну детскую поликлинику на 250 посещений и сдаст ее до конца года, а также на областные деньги две поликлиники - в городе Стародуб и селе Супонево. Председателя правительства сразу заинтересовала кадровая сторона вопроса. "Особенно на селе. Там всегда с этим проблема", - заметил он.

Премьер попал в точку. Проблема эта для Брянской области большая, признал руководитель региона. "Мы проанализировали два года назад: в Брянской области не хватает 20 процентов врачей, и, что самое страшное, более 20 процентов - это врачи старше 70 лет", - пояснил Александр Богомаз. Многие продолжают работать, но в любое время могут спокойно уйти на пенсию.

Региональные власти начали принимать экстренные меры. В прошлом году была принята программа по обеспечения жильем медицинских работников объемом в 1 миллиард рублей на три года. В прошлом году закупили 42 квартиры, до конца этого года - еще 122.

"И к нам поехали из других регионов", - подчеркнул губернатор. Едут даже из Белоруссии. Однако когда жилье начнут давать и другие регионы, кадры уже будет не так легко переманивать.

Фото: Екатерина Штукина/ Pool / ТАСС
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"Готовить надо кадры", - указал Дмитрий Медведев. Для этого Брянская область заключила соглашение с Сеченовским университетом, чтобы открыть предуниверсарий. В этом году в него поступили первые 100 учеников 10 классов. "И потом, по истечении двух лет, они будут учиться в лучшем медицинском вузе нашей страны, а потом возвращаться в Брянскую область, получать квартиру. Квартира переходит в собственность, если 10 лет отработаешь. И понятно, что процентов 80 останутся, никуда не уедут", - рассказал Богомаз схемы целевого обучения.

- Это хороший стимул. Я думаю, развитие этой программы способно помочь укомплектовать все ЦРБ (центральные районные больницы - прим. РГ) и вообще медицину на селе квалифицированными кадрами, - рассчитывает премьер-министр.

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