Самые отдаленные районы Москвы, благодаря которым семь лет назад территория столицы увеличилась в 2,4 раза, постепенно преображаются. В Новой Москве активно строятся дороги, жилье, поликлиники, детские сады. Вот и в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин открыл там дублер Остафьевского шоссе, который связывает Щербинку с близлежащими населенными пунктами.

По словам главы города, с каждым годом транспортная доступность Щербинки улучшается - построена эстакада через железную дорогу и завершена реконструкция Варшавского шоссе, а теперь поехало и новое Остафьевское шоссе. Четырехполосная автодорога длиной 4,1 км начинается от улицы Степана Эрьзи и идет до Рязановского шоссе параллельно "старому" Остафьевскому шоссе.

Она значительно облегчит путь для жителей более десяти населенных пунктов ТиНАО, среди которых поселок Фабрики 1 Мая, деревни Рязаново, Старосырово, Знамя Октября, Андреевское, Мостовское, Тарасово, Алхимово, Девятское, Рыбино, Армазово и другие.

Появились тут и новые пешеходные переходы, а также более удобные маршруты общественного транспорта и подъезд к железнодорожной станции Щербинка, а также выезд на Варшавку.

В конце года в Щербинку с ее 50-тысячным населением придет и наземное метро - станция "Остафьево", которая расположена на участке "Щербинка-Силикатная" Курского направления Московской железной дороги. "Новая станция Остафьево строится на будущем участке МЦД-2 "Нахабино - Подольск". В ближайшей перспективе с учетом того, что строится магистральная дорога до Троицка, на этом транспортном узле ожидается пассажиропоток около 50 тысяч человек. Поезда по МЦД будут двигаться в режиме метро - это улучшит транспортную доступность", - отметил Собянин, осмотрев стройку.

Общая площадь новой станции - порядка 1,8 тысячи "квадратов". Она будет включать две платформы с навесами и крытый пешеходный мост (конкорс) со стеклянными фасадами. По словам замгенерального директора РЖД Олега Тони, две платформы и конкорс планируется запустить в конце ноября, как раз к запуску МЦД-2. Строится станция при непрекращающемся движении электричек, но, по словам строителей, это не осложняет работы.