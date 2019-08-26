СК возбудил дело после взрыва в жилом доме в Находке

В Приморском крае следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек в результате взрыва в жилом доме в Находке. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

По данным следствия, двое 57-летних мужчин погибли в результате самовоспламенения неустановленного предмета. В ведомстве уточнили, что ЧП произошло в помещении общей кухни жилого дома.

Дело возбуждено по ч 3 ст 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия, допрашиваю свидетелей.

Как ранее писала "РГ", в четырехэтажном здании по улице Заводская 16 прогремел взрыв. По предварительным данным, произошла детонация боевой гранаты на первом этаже. В результате ЧП погибли два человека, еще двое - мужчина и женщина - пострадали. Они находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Врачи готовят их к операции. Как сообщает РИА Новости, сотрудники полиции также выясняют обстоятельства происшествия.