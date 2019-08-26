Житель Владивостока восстановил снесенный ветром крест на сопке

Житель Владивостока самостоятельно восстановил упавший во время штормового ветра крест на сопке Крестовой сопке - одну из достопримечательностей города, сообщает РИА Новости.

Ранее Константин Безкуров говорил, что готов привести городскую достопримечательность в порядок, но для этого ему нужен генератор, чтобы подключить сварочный аппарат. К сожалению, на просьбу энтузиаста никто не откликнулся, и Безкуров нашел его сам, нанял рабочих.

"Сейчас крест снова, как и почти 100 лет назад, высится на сопке", - приводит его слова агентство.

Энтузиаст отметил, что площадку залили бетоном, а основание креста сделали деревянным. Надолго его может не хватить, но, как надеется житель Владивостока, за это время тут сделают видовую площадку, а достопримечательность переустановят. С сопки Крестовой открывается очень красивый вид на бухту Золотой Рог и остров Русский.

Сопка Крестовая (ранее Крестопоклонная) высотой 89 метров была так названа в 1880-х годах как раз из-за установленного на ней креста. Именно на этой сопке на исходе СССР собирались поставить огромный памятник Владимиру Ленину, но из-за развала Союза затея провалилась. Однако, желания занять сопку исполинским памятником все еще периодически возникают. Так, в феврале текущего года появилась и быстро исчезла информация о намерении поставить на Крестовой сопке 68-метровую статую Христа. Ироничные комментарии горожан к этой затее в соцсетях, видимо, заставили отказаться от идеи.