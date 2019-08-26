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26.08.2019 11:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Найденную в нижегородском лесу девочку перевели из реанимации

Текст: Яна Шамаева

Состояние здоровья пятилетней девочки, которую нашли в нижегородском лесу, оценивают как стабильное с положительной динамикой. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе минздрава региона.

Найденный в омской тайге трехлетний мальчик выписан из больницы

Сейчас ребенок по-прежнему находится в областной клинической больнице. Ее перевели из отдела реанимации в обычную палату педиатрии.

Напомним, пятилетняя девочка ушла из дома в деревне Степановка Вознесенского района 18 августа. На ее поиски вышли около 800 человек волонтеров, сотрудников МЧС. Найти малышку удалось лишь 21 августа. Она сама отозвалась на крики спасателей.

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