Найденную в нижегородском лесу девочку перевели из реанимации

Состояние здоровья пятилетней девочки, которую нашли в нижегородском лесу, оценивают как стабильное с положительной динамикой. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе минздрава региона.

Сейчас ребенок по-прежнему находится в областной клинической больнице. Ее перевели из отдела реанимации в обычную палату педиатрии.

Напомним, пятилетняя девочка ушла из дома в деревне Степановка Вознесенского района 18 августа. На ее поиски вышли около 800 человек волонтеров, сотрудников МЧС. Найти малышку удалось лишь 21 августа. Она сама отозвалась на крики спасателей.