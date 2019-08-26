Арестованный министр лесного комплекса Приангарья отправлен в отставку

Министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда, арестованный по делу о превышении полномочий при вырубке леса в заказнике "Туколонь", написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе регионального правительства, уточнив, что губернатор отставку принял.

Пока обязанности министра исполняет заместитель Роман Герасимов.

Напомним, 6 июня 2019 года Сергея Шеверду задержали в аэропорту Шереметьево, когда министр с семьей отправлялся на отдых в Сочи. В тот же день его доставили в Иркутск. По решению суда чиновник был помещен под стражу до 9 сентября. Следствие полагает, что министр, зная о том, что оснований для проведения сплошной санитарной рубки в "Туколони" нет, не принял мер к расторжению договоров о купле-продаже лесных насаждений на территории заказника и к прекращению незаконной рубки. Чиновнику предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий, совершенном с причинением тяжких последствий, пособничестве незаконной рубке лесных насаждений, а также пособничестве нарушению режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов.

Правительство Иркутской области настаивало на том, что рубки были назначены справедливо и в рамках закона - как на момент их назначения, так и на момент ведения. Власти выразили обеспокоенность ситуацией с задержанием министра.