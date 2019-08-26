"Ростелеком" поддержал городской семейный праздник в Новосибирске

"Ростелеком" принял участие в семейном интеграционном празднике "Выше НОС", который прошел в субботу в Новосибирске в Нарымском сквере.

Уже в шестой раз организаторы мероприятия - волонтерское движение "Больничные клоуны НОС" - собирают на одной площадке родителей и детей, в том числе ребят с ограниченными возможностями, чтобы весело провести время и напомнить о важности благотворительной помощи.

На несколько часов один из самых популярных парков города превратился в развлекательный центр под открытым небом. В то время как на площадке "С точки зренья комара" одни дети писали стихи под руководством молодых поэтов, другие рядом читали сказки и наблюдали за театральными постановками. В локации "Первая помощь" ребята учились полезным навыкам: например, что делать, если соседская бабушка потеряла сознание, а знакомый мальчик подавился. Участники праздника также лечили друг друга в игровой больнице, покоряли картонный лабиринт, фотографировались с веселыми клоунами и танцевали зумбу.

"Ростелеком", который стал официальным спонсором праздника, организовал в сквере свою площадку под названием "Киберзащитники". В импровизированной студии ребята рисовали супергероев и лепили из пластилина любимых персонажей из фильмов, причем самыми популярными из них стали Человек-паук, Халк и черепашки-ниндзя.

"Это просто замечательно! Мы каждый год стараемся приходить на этот праздник, потому что он помогает раскрыть детей. У моего ребенка аутизм, поэтому для нас важно побыть в обществе сверстников и попробовать сделать что-то вместе с ними. Например, дома сын один не лепит, а тут не можем отвлечь от пластилина", - поделилась впечатлениями участница праздника Ольга.

Кроме того, гости "Выше НОС" сразились за три подписки на антивирус Kaspersky Internet Security сроком на 1 год, что позволит им обезопасить домашний компьютер от онлайн-угроз. Дети вместе с родителями также отгадывали сложные ребусы на тему интернета и правил поведения в сети, рисовали на асфальте и получали призы и подарки от компании "Ростелеком".

Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

"Я сама не из Новосибирска, из Братска, поэтому на празднике впервые. И я в восторге от того, что здесь происходит: все улыбаются друг другу, все счастливы, и от этого становится хорошо и внуку, и мне", - сказала Лидия Бурнина.

Самые маленькие участники праздника на площадке "Ростелекома" могли отдохнуть от праздничной суеты за просмотром мультфильмов, которые транслировались с помощью мультимедийного сервиса Wink. Эта платформа позволяет в высоком качестве смотреть сотни телеканалов на любых гаджетах, а также скачивать любимые программы и фильмы для просмотра офлайн.Подробную информацию об услуге можно найти на сайте wink.rt.ru, по телефону 8-800-1000-800 или в центрах продаж и обслуживания компании.

Справка

Новосибирский филиал ПАО "Ростелеком" - структурное подразделение компании ПАО "Ростелеком", которое действует на территории Новосибирской области.Филиал входит в состав макрорегионального филиала "Ростелеком-Сибирь", созданного в апреле 2011 года на базе ОАО "Сибирьтелеком" после присоединения этой компании к ПАО "Ростелеком".

Макрорегиональный филиал "Сибирь" ПАО "Ростелеком" - структурное подразделение ПАО "Ростелеком", которое действует на территории Сибирского Федерального округа."Ростелеком" МРФ "Сибирь" создан в апреле 2011 года на базе ОАО "Сибирьтелеком" после присоединения этой компании к ПАО "Ростелеком" и сегодня объединяет 8 региональных филиалов - Алтайский, Бурятский, Иркутский, Кемеровский, Красноярский, Новосибирский, Омский, Томский.

ПАО "Ростелеком" - крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

"Ростелеком" занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Услугами ШПД пользуется свыше 13,0 млн абонентов, платного ТВ - 10,2 млн, из них свыше 5,4 млн подключено к услуге "Интерактивное ТВ".

Выручка группы компаний за I полугодие 2019 г. составила 158,8 млрд руб., OIBDA достигла 53,5 млрд руб. (33,7% от выручки), чистая прибыль - 10,0 млрд руб."Ростелеком" является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней. Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне "BBB-", агентства Standard & Poor"s на уровне "BB+", а также агентства АКРА на уровне "AA(RU)".

Пресс-релиз предоставлен МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"